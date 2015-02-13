В Швеции нашли неизвестные советские захоронения

На кладбище в Хельсинборге обнаружили три ранее не учтенных в российских реестрах захоронения.

В шведском Хельсинборге нашли неизвестные захоронения советских узников нацистских концлагерей. Об этом сообщили в пресс-службе посольства РФ в Швеции.

Отмечается, что на кладбище Польше обнаружили три ранее не учтенных в российских реестрах захоронения. Речь идет о советских гражданах Александре Абакумове, Иване Попове и Филиппе Мяшине (или Мячине - прим.).

В посольстве отметили, что все трое были доставлены в Швецию из нацистских концлагерей весной 1945 года. Они скончались от болезней и истощения. Их похоронили вместе с более чем 60 другими бывшими узниками концлагерей.

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Фото: Telegram / Russian Embassy, Sweden