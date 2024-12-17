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В Московском парке Победы открыли памятник маршалу Захарову
Сегодня, 14:44
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В Московском парке Победы открыли памятник маршалу Захарову

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В 1941 году он внес большой вклад в организацию обороны города – организовывал подвоз питания и боеприпасов.

В преддверии 80-летия Победы в Московском парке Победы открыли памятник герою Советского Союза, начальнику Генерального штаба Вооруженных сил СССР и маршалу Матвею Захарову. Об этом сообщили в Смольном 5 мая. 

Захаров работал слесарем на заводах Петрограда, в 1941 году внес большой вклад в организацию обороны города – организовывал подвоз питания и боеприпасов. 

Его стратегическое мышление помогло Ленинграду выстоять в тяжелейших условиях блокады. 

Александр Беглов, губернатор Петербурга 

Памятник создали скульпторы Николай Иванов и Вадим Сазонов, а также архитектор Александр Миронов. Общая высота бронзового бюста – 3,86 метра. 

Ранее мы рассказывали о том, что бюст ученому Юрию Кнорозову установят в школе Красногвардейского района. Историка изобразят вместе с любимой кошкой Аспид. 

Фото: пресс-служба Смольного 

Теги: матвей захаров, московский парк победы
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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