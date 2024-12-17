В Московском парке Победы открыли памятник маршалу Захарову

В преддверии 80-летия Победы в Московском парке Победы открыли памятник герою Советского Союза, начальнику Генерального штаба Вооруженных сил СССР и маршалу Матвею Захарову. Об этом сообщили в Смольном 5 мая.
Захаров работал слесарем на заводах Петрограда, в 1941 году внес большой вклад в организацию обороны города – организовывал подвоз питания и боеприпасов.
Его стратегическое мышление помогло Ленинграду выстоять в тяжелейших условиях блокады.
Александр Беглов, губернатор Петербурга
Памятник создали скульпторы Николай Иванов и Вадим Сазонов, а также архитектор Александр Миронов. Общая высота бронзового бюста – 3,86 метра.
Ранее мы рассказывали о том, что бюст ученому Юрию Кнорозову установят в школе Красногвардейского района. Историка изобразят вместе с любимой кошкой Аспид.
Фото: пресс-служба Смольного
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