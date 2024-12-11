Памятник маршалу Захарову установят в Московском парке Победы

Согласно эскизу, памятник будет представлять собой бронзовый бюст высотой 1,3 метра, установленный на гранитном постаменте высотой 2,5 метра.

Губернатор Петербурга подписал распоряжение о сооружении памятника маршалу Захарову. Новый монумент будет установлен в Московском парке Победы, между проспектами Юрия Гагарина и Московским, а также улицами Кузнецовской и Бассейной.

Основной целью создания памятника является увековечение памяти Матвея Васильевича Захарова (1898-1972), дважды Героя Советского Союза и выдающегося военачальника, который внёс значительный вклад в стратегию и проведение важных наступательных операций во время Великой Отечественной войны.

Согласно эскизу, разработанному скульпторами Вадимом Сазоновым и Николаем Ивановым в сотрудничестве с архитектором Александром Мироновым, памятник будет представлять собой бронзовый бюст высотой 1,3 метра, установленный на гранитном постаменте высотой 2,5 метра. Постамент будет украшен бронзовой табличкой с текстом из объемных букв. Общая высота памятника составит 3,86 метра.

Проект инициировало и заказало ООО "Архитектурная мастерская "Миронов и партнеры".

Ранее мы сообщили о том, что в Росгосцирке рассказали о проекте реконструкции блокадной подстанции.

Фото: Правительство Петербурга