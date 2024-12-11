Памятник маршалу Захарову установят в Московском парке Победы

Губернатор Петербурга подписал распоряжение о сооружении памятника маршалу Захарову. Новый монумент будет установлен в Московском парке Победы, между проспектами Юрия Гагарина и Московским, а также улицами Кузнецовской и Бассейной.
Основной целью создания памятника является увековечение памяти Матвея Васильевича Захарова (1898-1972), дважды Героя Советского Союза и выдающегося военачальника, который внёс значительный вклад в стратегию и проведение важных наступательных операций во время Великой Отечественной войны.
Согласно эскизу, разработанному скульпторами Вадимом Сазоновым и Николаем Ивановым в сотрудничестве с архитектором Александром Мироновым, памятник будет представлять собой бронзовый бюст высотой 1,3 метра, установленный на гранитном постаменте высотой 2,5 метра. Постамент будет украшен бронзовой табличкой с текстом из объемных букв. Общая высота памятника составит 3,86 метра.
Проект инициировало и заказало ООО "Архитектурная мастерская "Миронов и партнеры".
Ранее мы сообщили о том, что в Росгосцирке рассказали о проекте реконструкции блокадной подстанции.
Фото: Правительство Петербурга
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