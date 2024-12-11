В Росгосцирке рассказали о проекте реконструкции блокадной подстанции

В прошлом году на территории подстанции уже проводились события, посвящённые блокаде Ленинграда.

Российская государственная цирковая компания планирует завершить разработку проекта реконструкции блокадной подстанции на набережной реки Фонтанки к концу 2025 года, пишет "Петербургский дневник".

Над проектом трудится целая команда профессионалов. Планируется посвятить часть проекта истории подстанции времен блокады, а также организовать там Музей циркового искусства и детскую цирковую студию, поделился директор Росгосцирка Сергей Беляков после премьеры шоу "Бурлеск" в Цирке Чинизелли.

Директор Росгосцирка также отметил, что блокадная подстанция непременно примет участие в мероприятиях, приуроченных к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В прошлом году на территории подстанции уже проводились события, посвящённые блокаде Ленинграда.

Напомним, что осенью 2022 года правительство Санкт-Петербурга передало здание исторической подстанции на набережной Фонтанки в управление Российской государственной цирковой компании.

Сейчас первый в мире Музей циркового искусства занимает все три этажа Цирка Чинизелли, однако значительная часть экспонатов хранится в 14 фондах музея, доступ к которым возможен только в научных и рабочих целях по предварительному согласованию. В музее собрано более 13 тысяч артефактов, самым древним из которых является книга XVII века на немецком языке.

Фото: citywalls.ru (lenarch)