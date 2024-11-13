Бюст ученому Юрию Кнорозову установят в школе Красногвардейского района

Историка изобразят вместе с любимой кошкой Аспид.

В школе №490 Красногвардейского района Петербурга установят бюст великому ученому Юрию Кнорозову. Также по решению Топонимической комиссии города учреждению присвоят его имя, сообщили в районной администрации 29 апреля.

Работу над бюстом ведут в одной из творческих мастерских. Историка изобразят вместе с любимой кошкой Аспид. А еще в школе сделают экспозицию, в создании которой поучаствует внучка Юрия Кнорозова Анна Маслова.

Ранее мы рассказывали о том, что памятник маршалу Матвею Захарову установят в Московском парке Победы. Скульптура представит бронзовый бюст высотой в 1,3 метра. Постамент украсят табличкой с текстом из объемных букв. Общая высота памятника составит 3,86 метра.

Фото: пресс-служба администрации Красногвардейского района Петербурга