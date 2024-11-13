  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В школе №490 на Новочеркасском проспекте появился бюст ученому Юрию Кнорозову
Сегодня, 14:19
208
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

В школе №490 на Новочеркасском проспекте появился бюст ученому Юрию Кнорозову

0 0

Сегодня, 19 ноября, исполняется 103 года со дня рождения историка, этнографа и лингвиста.

В школе №490 на Новочеркасском проспекте в Петербурге появился бюст выдающемуся ученому Юрию Кнорозову. Об этом рассказали в администрации Красногвардейского района. 

Сегодня, 19 ноября, исполняется 103 года со дня рождения историка, этнографа и лингвиста. Труды и открытия Юрия Кнорозова оказали огромное влияние на мировую науку: ему удалось первому расшифровать письменность древнего индейского народа майя. 

Мы гордимся, что это открытие было сделано в послевоенном Ленинграде. Оно стало ярчайшим доказательством высочайшего уровня нашей науки и таланта российских ученых. В 1955 году Юрию Кнорозову была присуждена ученая степень доктора исторических наук, минуя кандидатскую степень. 

Александр Беглов, губернатор Петербурга 

В 2023 году установили памятную доску на здании Кунсткамеры, где работал ученый, также его именем назван сквер на Гранитной улице. 

Историка изобразили вместе с любимой кошкой Аспид. А еще в школе сделают экспозицию, в создании которой поучаствует внучка Юрия Кнорозова Анна Маслова. 

Ранее на Piter.TV: реставрация памятника Пушкину на площади Искусств началась в начале осени. 

Фото: пресс-служба администрации Красногвардейского района 

Теги: бюст, юрий кнорозов
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии