В школе №490 на Новочеркасском проспекте появился бюст ученому Юрию Кнорозову

В школе №490 на Новочеркасском проспекте в Петербурге появился бюст выдающемуся ученому Юрию Кнорозову. Об этом рассказали в администрации Красногвардейского района.

Сегодня, 19 ноября, исполняется 103 года со дня рождения историка, этнографа и лингвиста. Труды и открытия Юрия Кнорозова оказали огромное влияние на мировую науку: ему удалось первому расшифровать письменность древнего индейского народа майя.

Мы гордимся, что это открытие было сделано в послевоенном Ленинграде. Оно стало ярчайшим доказательством высочайшего уровня нашей науки и таланта российских ученых. В 1955 году Юрию Кнорозову была присуждена ученая степень доктора исторических наук, минуя кандидатскую степень. Александр Беглов, губернатор Петербурга

В 2023 году установили памятную доску на здании Кунсткамеры, где работал ученый, также его именем назван сквер на Гранитной улице.

Историка изобразили вместе с любимой кошкой Аспид. А еще в школе сделают экспозицию, в создании которой поучаствует внучка Юрия Кнорозова Анна Маслова.

