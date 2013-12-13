В Павловске завершили реставрацию мраморного бюста дамы из серии "поляковских бюстов"

Мраморные "поляковские бюсты" стояли на даче Полякова – в Павловске. После революции в 1918 году национализированную дачу приспособили под школу, а в 1934 году она сгорела.

В музее-заповеднике "Павловск" завершилась реставрация мраморного бюста дамы из серии "поляковских бюстов". Об этом рассказали в пресс-службе музея.

Самуил Поляков – известный железнодорожный магнат дореволюционной России. В 1870-е годы вместе с членами семьи Поляков поехал в Париж, где в то время работал выдающийся российский скульптор Марк Антокольский, и заказал ему бюсты ближайших родственников. Скульптор выполнил их в мраморе, позднее серия была отлита в бронзе.

Мраморные "поляковские бюсты" стояли на даче Полякова – в Павловске. После революции в 1918 году национализированную дачу приспособили под школу, а в 1934 году она сгорела. После пожара были обнаружили обгоревшие мраморные бюсты, которые передали в Павловский дворец-музей. Во время войны их не смогли эвакуировать, они лежали замурованными в подвале Павловского дворца.

К реставрации удалось приступить только в наше время. Как рассказали реставраторы, они обратились к руководству Третьяковской галереи, где находится аналогичный бронзовый бюст, с просьбой снять силиконовые формы. Это позволило получить точные данные об утраченных и поврежденных фрагментах мраморного бюста.

Отреставрированный бюст работы Марка Антокольского сейчас находится в фондах скульптуры Павловска.

В начале ноября в теплицах Павловского парка посадили на выгонку тюльпаны.

Видео: ГМЗ "Павловск"