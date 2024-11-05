В теплицах Павловского парка посадили на выгонку тюльпаны

Выгонка — это процесс ускорения роста и цветения растений вне обычных природных циклов. Например, тюльпановые луковицы, посаженные осенью в открытый грунт, начинают цвести в мае.

В теплицах Садоводства Боде Павловского парка началась посадка тюльпанов на выгонку, чтобы они смогли порадовать посетителей своими цветами уже ранней весной следующего года.

Мастер садово-паркового отдела музея-заповедника "Павловск" Мария Николаева объяснила, что выгонка — это процесс ускорения роста и цветения растений вне обычных природных циклов. Например, тюльпановые луковицы, посаженные осенью в открытый грунт, начинают цвести в мае. Используя метод выгонки, цветы распустятся уже в конце февраля-начале марта. Главное — соблюдать определенные условия.

Николаева поделилась процессом подготовки: луковицы тюльпанов обрабатывают фунгицидом и очищают от шелухи. Затем их частично погружают в торф, которым наполняется низкий ящик с дренажными отверстиями. Далее луковицы поливают раствором кальциевой селитры для стимуляции корней, а затем засыпают тонким слоем песка для лучшего контакта с почвой. Ящик ставят на стеллаж при температуре +9+11°C и высокой влажности, закрывая плотной темной тканью. Через десять дней появляются корни, образуя "шапку" высотой 10 см к декабрю. Тогда растения перемещают в холодный темный погреб для правильного развития бутонов. За пять недель до нужного времени ящики переносят обратно в тепло, открывают и выращивают при температуре около +15-16°C.

В этом сезоне на выгонку взяли три раннецветущих сорта: "Верону", "Мондиаль" и "Маргариту".