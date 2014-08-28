Из-за ветровальных ветров в этом году пара таких старожилов была утрачена.

В Павловске идет осенняя посадка деревьев. Как пояснила главный хранитель Павловского парка Светлана Федорова, из-за того, что сентябрь в этом году выдался засушливым, для хорошей приживаемости деревьев сроки посадки сдвинулись на конец октября.

Как рассказали в пресс-службе ГМЗ "Павловск", наиболее важные работы идут в парковом районе "Парадное поле". Район создавался в самом начале XIX века на месте парадного плаца по замыслу художника-декоратора Пьетро Гонзаго. Визитная карточка "Парадного поля" – могучие черешчатые дубы, некоторым из которых уже более двухсот лет. Из-за ветровальных ветров в этом году пара таких старожилов была утрачена. На их место "пень в пень" сажают молодые дубы, выросшие из желудей своих предшественников.

Посадки деревьев идут и в других районах парка, где высаживают сосны, ели и липы.

Также в Павловском парке мраморную скульптуру начали закрывать на зимний сезон.

Видео: ГМЗ "Павловск"