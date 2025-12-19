В петербургской школе №104 появился бюст Михаила Харченко

Кроме того, для ребят провели исторический урок.

Во втором здании школы №104 в Выборгском районе Петербурга открыли бюст героя Советского Союза Михаила Харченко. Об этом пишет 26 января телеканал "Санкт-Петербург".

Появление бюста – действительно важное событие. Мы продолжаем оформление школы и обязательно посвятим отдельный раздел Великой Отечественной войне и герою-партизану Михаилу Харченко. Ирина Добренко, директор школы №104

Кроме того, для ребят провели исторический урок: им рассказали о подвигах защитников Ленинграда в годы блокады и показали предметы быта и оружие времен ВОВ.

Фото: телеканал "Санкт-Петербург"