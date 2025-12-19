  1. Главная
В петербургской школе №104 появился бюст Михаила Харченко
Сегодня, 14:58
Кроме того, для ребят провели исторический урок.

Во втором здании школы №104 в Выборгском районе Петербурга открыли бюст героя Советского Союза Михаила Харченко. Об этом пишет 26 января телеканал "Санкт-Петербург"

Появление бюста – действительно важное событие. Мы продолжаем оформление школы и обязательно посвятим отдельный раздел Великой Отечественной войне и герою-партизану Михаилу Харченко.

Ирина Добренко, директор школы №104 

Кроме того, для ребят провели исторический урок: им рассказали о подвигах защитников Ленинграда в годы блокады и показали предметы быта и оружие времен ВОВ. 

Ранее на Piter.TV: Петербург украсят памятные световые проекции, посвященные блокаде Ленинграда. 

Фото: телеканал "Санкт-Петербург" 

