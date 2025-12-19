В школе №104 состоялось торжественное открытие бюста Герою Советского Союза Харченко

Учащиеся и преподаватели почтили память героя Михаила Семеновича Харченко.

На базе школы №104 26 января состоялась церемония открытия бюста Герою Советского Союза М.С. Харченко, чьё имя носит образовательное учреждение. Мероприятие началось с исторического урока – небольшого концерта, на котором учащиеся школы рассказали биографию героя и почтили его отвагу во время Великой Отечественной войны. На сцене выступил первый заместитель координатора Санкт-Петербургского регионального отделения ЛДПР, участник специальной военной операции Иван Есипов.

Я надеюсь, что в ваших сердцах, умах и жизни та школа, которая носит имя Михаила Семёновича, всегда останется родной и важной. Если вам когда-то будет тяжело, вы всё равно знаете, что был такой Герой Советского Союза – Харченко, была блокада… поэтому каждый из вас должен стать достойным учеником и гражданином. Иван Есипов, первый заместитель координатора петербургского регионального отделения ЛДПР, участник специальной военной операции

Под громкие аплодисменты школьников в зале провели награждение: вручались грамоты председателя ЛДПР Леонида Слуцкого "За вклад в увековечивание памяти защитников Отечества, сохранение исторической правды и патриотическое воспитание граждан" тем, кто принимал непосредственное участие в создании бюста.

Хотелось бы поздравить всех вас с историческим событием. Память о таких героях, как Харченко, должна жить вечно. Спасибо тем, кто принимал участие в создании бюста. Ваш труд служит делом сохранения памяти о подвиге народа и укрепляет уважение к истории нашей страны. Евгений Ененков, заместитель координатора петербургского регионального отделения ЛДПР, депутат муниципального совета ВМО МО Шувалово-Озерки

В презентации бюста приняли участие ученики, их родители, преподаватели школы, ветераны специальной военной операции, а также представители администрации Выборгского района и общественность города. Иван Есипов произнёс торжественную речь перед учениками и представил бюст М.С. Харченко. Учащиеся возложили цветы и поблагодарили за честь видеть скульптуру в сценах школы. Затем Иван Есипов пообщался с ребятами и показал коллекцию автоматов, пулеметов и касок военного времени. Школьники смогли прикоснуться к истории и вспомнить героизм тех, кто отстоял город в Великую Отечественную войну и обеспечил мирное будущее следующим поколениям.

Михаил Семенович Харченко в начале марта 1942 года возглавлял группу боевых разведчиков, обеспечившую безопасность и сохранность продовольствия для голодающих в блокадном Ленинграде. Обоз прибыл в блокадный город в конце марта, а уже 8 апреля 1942 года Михаилу Семеновичу Харченко за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками было присвоено звание Героя Советского Союза. Также его бюст установили в Дедовичах, на его родине.

Материал подготовила Мария Сорокина (молодёжная редакция Piter.TV)

Фото: Piter.TV