В Свято-Троицкой Сергиевой Приморской пустыни открыли памятник выдающемуся дипломату Николаю Карловичу Гирсу

На месте захоронения министра иностранных дел Российской империи Николая Гирса установлен памятник. На мероприятие приехали разные политические деятели.

В среду, 26 июля, в Свято-Троицкой Сергиевой Приморской мужской пустыни прошла торжественная церемония, посвященная открытию памятника выдающемуся дипломату и министру иностранных дел Российской империи, Николаю Карловичу Гирсу. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

На месте его захоронения был возведен величественный памятник, который стал символом памяти и уважения к выдающейся личности.

Церемония открытия памятника собрала замечательных гостей, включая губернатора Санкт-Петербурга, Александра Беглова, министра иностранных дел РФ, Сергея Лаврова, представителя МИД РФ в Санкт-Петербурге, Владимира Запевалова, ректора МГИМО, Анатолия Торкунова, а также потомка Николая Карловича Гирса – Михаила Гирса.

В памятной церемонии участники почтили память выдающегося дипломата, который отличался беззаветной преданностью и служением отечеству. Николай Карлович Гирс не только служил России, но и защищал духовные ценности, важные для каждого россиянина.

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Фото: администрация Санкт-Петербурга