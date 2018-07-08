В Петербурге простились с командующим "Ленинградского полка"

Во вторник, 25 июля, простились с командиром "Ленинградского полка" Евгением Вашуниным на Смоленском кладбище. Об этом рассказал спикер ЗакСа Александр Бельский.
Мы ждали наш полк и его командира с победой. Но война – жестокая штука.
Анатолий Повелий, вице-губернатор Северной столицы
Напомним, что Евгений Вашунин погиб в зоне СВО. Его полк 14 июля помогал отряду "Шторм", который "оказался в оперативном окружении украинских боевиков".
Ранее мы сообщали о том, что поисковики нашли останки красноармейца у финской границы в Ленобласти.
Фото: Телеграм / Спикер Бельский
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