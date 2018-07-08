В Петербурге простились с командующим "Ленинградского полка"

Напомним, что Евгений Вашунин погиб в зоне СВО.

Во вторник, 25 июля, простились с командиром "Ленинградского полка" Евгением Вашуниным на Смоленском кладбище. Об этом рассказал спикер ЗакСа Александр Бельский.

Мы ждали наш полк и его командира с победой. Но война – жестокая штука. Анатолий Повелий, вице-губернатор Северной столицы

Напомним, что Евгений Вашунин погиб в зоне СВО. Его полк 14 июля помогал отряду "Шторм", который "оказался в оперативном окружении украинских боевиков".

Ранее мы сообщали о том, что поисковики нашли останки красноармейца у финской границы в Ленобласти.

Фото: Телеграм / Спикер Бельский