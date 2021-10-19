Поисковики нашли останки красноармейца у финской границы в Ленобласти

Как выяснилось, погибшим оказался ефрейтор РККА Алексей Иванович Беляков. Красноармеец родился в 1919 году в Енотаевском районе Астраханской области.

Добровольцы поискового отряда "Северный рубеж" нашли останки бойца Красной армии недалеко от финской границы в Ленинградской области. Также сохранился солдатский медальон героя, его удалось расшифровать. Об этом сообщила пресс-служба Ленинградского отделения Поискового движения РФ.

Как выяснилось, погибшим оказался ефрейтор РККА Алексей Иванович Беляков. Красноармеец родился в 1919 году в Енотаевском районе Астраханской области. Благодаря усилиям активистов, удалось найти с племянницу Алексея Ивановича, которая рассказала, что он проходил морские курсы в учебном комбинате и был призван в армию ещё до начала Великой Отечественной войны. Нёс службу в Прибалтике.

Сначала родственники героя получали от него много писем, однако весточки от него перестали приходить к 1942 году. Мать ждала бойца до самой своей смерти в 1957 году.

Останки Алексея Белякова будут преданы земле с воинскими и гражданскими почестями в сентябре 2023 года.

В начале июля более десяти боеприпасов военных времён нашли в Петербурге и Ленобласти за сутки.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)