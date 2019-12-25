В Выборгском районе Ленобласти предали земле останки 16 красноармейцев

Глава администрации Гончаровского поселения Андрей Симонов выразил благодарность поисковым отрядам за их работу.

В поселке Гаврилово состоялась торжественная церемония захоронения останков 16 бойцов 84-й и 90-й мотострелковых дивизий, погибших в Советско-финляндской войне. Мероприятие собрало представителей областных и местных властей, поисковиков, волонтеров и местных жителей. Об этом рассказала пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Глава администрации Гончаровского поселения Андрей Симонов выразил благодарность поисковым отрядам за их работу.

Во время церемонии прозвучал троекратный оружейный залп в честь павших, участники возложили цветы к братскому захоронению. Жителям Гаврилово передали благодарность за содействие в благоустройстве от депутата Законодательного собрания Павла Коржавых.

Поисковики сообщили, что среди найденных – командир, два младших и старших лейтенанта. На экспертизе сейчас находятся часы с гравировкой, которые, возможно, помогут установить одно из имён.

Заместитель председателя организации "Память земли нашей" Михаил Чипенко напомнил, что в 1940 году воины сами похоронили товарищей в братских могилах, но во время Великой Отечественной войны это место было разрушено. В наши дни захоронение восстановлено, благоустроено и поставлено на государственный учёт. На сегодняшний день здесь покоятся около 500 красноармейцев.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО