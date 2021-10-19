В Петербурге за год обнаружили 59 останков красноармейцев

Поиски проходили в Красносельском, Курортном, Колпинском, Московском и Пушкинском районах.

В 2023 году поисковики Петербурга в Красносельском, Курортном, Колпинском, Московском и Пушкинском районах нашли и с почестями захоронили останки 59 воинов ВОВ. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного 2 декабря.

В Петербурге поисковые отряды уже более 30 лет проводят экспедиции на местах сражений, возвращают имена павших воинов Великой Отечественной войны. Это благородное дело. Мы гордимся нашими ребятами. Александр Беглов, губернатор Петербурга

В Красносельском районе поисковой отряд "Рубеж-2" обнаружил останки 11 воинов. Личности погибших установить не удалось.

В Колпинском районе поисковыми отрядами "Рейд", "Горячий снег", "Ингрия" и объединением "Святой Георгий" найдены останки 24 воинов РККА. По солдатским медальонам установлены два имени.

В Пушкинском районе поисковыми отрядами "Высота", "Атака", "Обелиск" и объединением "Пулковские Высоты" обнаружены останки 24 воинов РККА. Установлено имя одного погибшего.

Ранее мы рассказывали о том, что в Ленобласти нашли неизвестное захоронение времен ВОВ.

Фото: Piter.TV