В Ленинградской области нашли неизвестное захоронение времен войны

Изучение стихийного мемориала начнется весной 2024 года.

Поисковые отряды при обследовании участка, расположенного в городе Отрадное Ленинградской области, откуда ранее был перенесен памятник бойцам 55-й армии, выявили неизвестное захоронение. Теперь объект будет изучен в рамках проекта "Вахта памяти". Соответствующее заявление сделали региональные власти.

Под мемориалом воинам, погибшим в Великой Отечественной войне, в Отрадном останков не обнаружено. Однако в 50 метрах от памятника поисковики нашли захоронение, которое требует эксгумации и обследования. администрация Ленобласти

Напомним, что специалисты искали в районе перенесенного мемориала воинское захоронение времен Великой Отечественной войны. Информация об его возможном нахождении была получена от участников поисковых экспедиций, проходивших в начале 2000-х годов. Сейчас перенесенный мемориал погибшим воинам перенесен в Ивановский пятачок, размещенный в Отрадном. Эксперты заметили, что изначальный мемориал стал стихийным, так как он не числится в реестре воинских захоронений Ленобласти. Глава местного комитета по молодежной политике Марина Григорьева отметила СМИ, что работы по вскрытию обнаруженного захоронения начнутся весной. После этого чиновники примут решение о том, следует ли оставить захоронение на месте или следует перезахоронить останки.

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Фото: Telegram / Админка Ленобласти