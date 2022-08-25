Премьер Польши потребовал найти все останки жертв Волынской резни

Матеуш Моравецкий назвал условие примирения с украинскими властями.

До полного примирения Польши с Украиной не может быть без поиска всех останков жертв Волынской резни. Соответствующее заявление в социальных сетях сделал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в видеообращении. Ранее СМИ заметили, что на территории Тернопольской области Украины было обнаружено массовое захоронение жертв трагедии. В Варшаве уточнили, что полного примирения с Киевом невозможно без поиска всех останков людей, погибших в ходе Волынского преступления.

Мы должны закрыть эту болезненную рану в истории польского и украинского народов. Путь к этому ведет тщательная исследовательская работа экспертов и историков, а также поиск останков жертв, эксгумации и захоронения. Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши

Матеуш Моравецкий добавил, что польская сторона уже обратилась в соответствующие украинские учреждения с просьбой предоставить разрешение на эксгумацию, исследования и захоронение. Чиновник заметил, что власти намерен довести дело до конца, так как страна остается в долгу перед "тысячами жертв Волыни и их семьями".

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Фото и видео: X / Mateusz Morawiecki