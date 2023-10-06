Моравецкий: Варшава не боится диктата Брюсселя в вопросе релокации мигрантов

Польша оценила миграционный кризис в Евросоюзе.

Варшава не боится диктата Европейского союза в инициированном руководством перемещении мигрантов из стран, в которых беженцев очень много, в другие государства ЕС. Соответствующее заявление сделал польский премьер-министр Матеуш Моравецкий по прибытии на неформальный саммит Евросоюза. Мероприятие организовано в испанском городе в Гранада. Иностранный чиновник добавил, что идея релокации в региональном сообществе возродилась в июне текущего года из-за давления Брюсселя и немецкой стороны.

Мы не боимся диктата из Брюсселя. Проведение релокации невозможно без согласия конкретного государства. В случае отказа от нее странам грозят драконовскими наказаниями. Польша из-за своей безопасности это отвергает Мариуш Моравецкий, премьер-министр Польши

В качестве негативных последствий миграционной политики ЕС Моравецкий привел Францию. В этой стране, согласно данным местной полиции, порядка 70% грабежей совершают именно мигранты. Власти Швеции для контроля за мигрантами привлекают армию, а в Итали мигранты даже нападают на правоохранителей.

Польша откажется от планов ЕС по релокации нелегальных мигрантов.

Фото и видео: European Commission