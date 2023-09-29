Польша откажется от планов ЕС по релокации нелегальных мигрантов

Матеуш Моравецкий рассказал о плане по референдуму в стране.

Варшава на ближайшем заседании Европейского совета откажется от планов ЕС по релокации нелегальных мигрантов. Соответствующее заявление сделал местный премьер-министр республики Матеуш Моравецкий в своем очередном телеобращении. Чиновник заметил, что пакт будет содержать в себе пункты, связанные с расселением нелегальных иностранцев по странам-членам регионального объединения.

На следующей неделе я поеду на заседание Европейского совета, где скажу решительное "нет" абсурдным планам европейских бюрократов и Гражданской платформы (оппозиция) Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши

Матеуш Моравецкий добавил, что вопрос приема беженцев является одним из вопросов для национального референдума, который запланирован на 15 октября одновременно с парламентскими выборами.

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Фото и видео: YouTube / TVP Info