Польша откажется от планов ЕС по релокации нелегальных мигрантов

Варшава на ближайшем заседании Европейского совета откажется от планов ЕС по релокации нелегальных мигрантов. Соответствующее заявление сделал местный премьер-министр республики Матеуш Моравецкий в своем очередном телеобращении. Чиновник заметил, что пакт будет содержать в себе пункты, связанные с расселением нелегальных иностранцев по странам-членам регионального объединения.
На следующей неделе я поеду на заседание Европейского совета, где скажу решительное "нет" абсурдным планам европейских бюрократов и Гражданской платформы (оппозиция)
Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши
Матеуш Моравецкий добавил, что вопрос приема беженцев является одним из вопросов для национального референдума, который запланирован на 15 октября одновременно с парламентскими выборами.
Американские компании будут строить первую польскую АЭС.
Фото и видео: YouTube / TVP Info
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