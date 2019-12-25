Американские компании будут строить первую польскую АЭС

Матеуш Моравецкий поприветствовал глав компаний Westinghouse и Bechtel.

Американские компании Westinghouse и Bechtel будут строить первую польскую атомную электростанцию. Соответствующее заявление перед журналистами сделал местный премьер-министр Матеуш Моравецкий во время торжественной церемонии подписания соглашения о проектировании объекта. Чиновник заметил, что на мероприятии присутствуют главы иностранных производств, которые вместе с польскими субподрядчиками займутся созданием суперсовременной и безопасной АЭС.

Сегодня Польша открывает новый раздел в ядерной энергетике нашей страны. Я очень рад сегодняшнему соглашению, рад, что нам удалось подписать соглашение после очень трудных переговоров. Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши

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Фото: YouTube / TVP Info