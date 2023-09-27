Рафал Тшасковский оценил выступление украинского лидера в ГА ООН.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский перестарался, выступая на Генеральной Ассамблее ООН с обвинениями в адрес польского правительства из-за зерновой сделки. Соответствующее заявление в эфире местного телеканала Polsat сделал вице-председатель политической партии страны Platforma Obywatelska, мэр Варшавы Рафал Тшасковский.

Дошло до очень печальной ситуации. Конечно, Владимир Зеленский преувеличил. <...> Его понесло. Он не должен был говорить таких слов. Рафал Тшасковский, мэр Варшавы

Напомним, что украинский президент в штаб-квартире Всемирной организации в Нью-Йорке высказал мнение о том, что "некоторые европейские друзья Украины играют в солидарность в политическом театре", хотя на самом деле, они якобы пытаются устроить драму на продовольственных рынках. Иностранный политик заметил,т что такими действиями Польша лишь готовит сцену для "московского актера". Власти в Варшаве заметили, что отношения с Киевом в последнее время ухудшилисьиз-за высказываний украинских политиков.

Моравецкий предостерег Зеленского от новых оскорблений в адрес Польши.

Фото и видео: Polsat