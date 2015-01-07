В Польше рассказали о вооружении страны.

Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий предостерег лидера киевского режима Владимира Зеленского от новых оскорблений в адрес Варшавы. Соответствующее заявление местный чиновник сделал перед избирателями. Мероприятие транслировал телеканал TVP Info. Иностранный чиновник заметил, что в текущем геополитическом контексте европейская страна будет отстаивать собственные национальные интересы и понимает, как их формировать. Однако в Варшаве продолжат помогать киевскому режиму, отправляя соседям оружие. В частности, эта задача выполняется через специальный логистический центр в Жешуве.

Я хочу сказать <...> Зеленскому, чтобы он никогда больше не оскорблял поляков так, как недавно оскорбил во время своего выступления в ООН. Поляки никогда этого не позволят. Мы сейчас в первую очередь вооружаемся сами. Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши

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Фото и видео: YouTube /TVP Info