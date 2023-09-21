В Минобороны Польши рассказали, с чем связан скандал с украинским зерном

Мариуш Блащак оценил отношение Киева к польскому эмбарго.

Скандал вокруг украинского зерна вызван интересами украинских олигархов. Соответствующее заявление сделал в эфире местного Польского радио польский министр по национальной обороны Мариуш Блащак. Европейский чиновник считает, что местные бизнесмены должны продавать собственную сельскохозяйственную продукцию на рынках, на которых они должны продавать, а не использовать для этого польские земли.

Спор с Украиной касается интересов украинских олигархов. Украинские олигархи хотели бы продавать зерно на польской территории. Мы защищаем польских фермеров. Мариуш Блащак, глава Минобороны Польши

Напомним, что в последние дни польско-украинские отношения существенно осложнились из-за введенного Варшавой эмбарго в отношении украинского зерна. Ранее заместитель министра экономики киевского режима Тарас Качка заявил о том, что в ближайшие дни страна введет запрет на ряд польской сельскохозяйственной продукции в ответ на продление одностороннего запрета со стороны Польши. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий дополнительно пообещал расширить польский список продуктов, запрещенных к ввозу из Украины.

Минобороны Польши заявило об укреплении Сувалкского коридора.

Фото и видео: YouTube / PolskieRadio24_pl