Минобороны Польши заявило об укреплении Сувалкского коридора

Мариуш Блащак рассказал о принятом решении от Минобороны.

Варшава продолжит наращивать собственную группировку Вооруженных сил республики, расположенной на государственной границе с Белоруссией. Соответствующее заявление на правительственном совещании в военном ведомстве сделал министр по национальной обороне Мариуш Блащак. Чиновник добавил, что речь идет о его личном решении.

Польские власти, польское правительство делает очень много для того, чтобы обеспечить безопасность. Но, как видно, провокации показывают, что необходимо еще большее усиление военного присутствия, чтобы сдержать агрессора, чтобы не допускать провокаций. Мариуш Блащак, глава Минобороны Польши

Замглавы Генштаба ВС Марек Соколовский сообщил, что на границу переброшены вертолеты двух бригад. По его словам, они готовы применить оружие, "если произойдет что-то опасное".

Польша разместит на границе с Белоруссией около десяти тысяч военных.

Фото и видео: YouTube / Telewizja Republika