Польша разместит на границе с Белоруссией около десяти тысяч военных

В целях охраны государственной границы с Белоруссией Варшава намерена разместить на территории около десяти тысяч военных. Соответствующее заявление в рамках выступления в эфире местного "Польского радио" сделал министр по национальной обороне Мариуш Блащак.
На границе будет около 10 тысяч солдат - 4 тысячи будут непосредственно поддерживать пограничную стражу, 6 тысяч будут в округе.
Мариуш Блащак, глава Минобороны Польши
Ранее польское военное ведомство уведомило о том, что главный комендант Пограничной службы страны Томаш Прага в понедельник 7 августа обратился в министерство национальной обороны с просьбой перебросить еще тысячу солдат на польско-белорусскую границу. Сейчас на территории находятся две тысячи солдат.
В Польше создали центр для обучения работе с HIMARS.
Фото и видео: YouTube / PolskieRadio24_pl
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