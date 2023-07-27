В Польше создали центр для обучения работе с HIMARS

Мариуш Блащак рассказал, что обучение в академии будут проходить польские бойцы и солдаты сил НАТО.

Академию реактивных систем залпового огня HIMARS американского производства создали в Польше, сообщил журналистам министр национальной обороны республики Мариуш Блащак. Специалист заметил, что в национальной академии смогут тренироваться не только местные военнослужащие, но также и представители чтран-членов НАТО. Данное заведение будет помогать в вопросе сотрудничестве с международными союзниками по военному альянсу из Прибалтики. Известно, что Эстония, Латвия и Литва заказали у США комплексы "Хаймарс".

Я уверен, что в сотрудничестве с нашими американскими партнерами мы обучим очередные расчеты HIMARS так, чтобы и те HIMARS, которые у нас уже есть, и те, которые еще будут поставлены на вооружение Войска польского, были обслуживаемы солдатами, обученными на высшем уровне. Мариуш Блащак, глава Минобороны Польши

Мариуш Блащак подчеркнул, что Варшава открыта для сотрудничества, если речь идет об обучении, которое будет проводиться на полигоне в Торуни.

Польша хочет купить в США почти сотню боевых вертолетов Apache.

Фото и видео: YouTube / TVP Info