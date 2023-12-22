В Ленобласти в 2023 года обнаружены и перезахоронены останки 1 747 погибших в годы ВОВ

Поисковикам, историкам и сотрудникам архивов в прошлом году удалось установить имена 70 воинов.

Поисковики в Ленинградской области подвели итоги экспедиций – за 2023 год ими обнаружены и перезахоронены останки 1 747 погибших в годы Великой Отечественной войны, а для самих участников поискового движения в регионе установлена праздничная дата "День поисковика Ленинградской области" – 15 марта. Об этом сообщила администрация Ленобласти.

Поисковикам, историкам и сотрудникам архивов в прошлом году удалось установить имена 70 воинов по смертным медальонам, документам и подписным вещам, из Ленинградской области на малую Родину были переданы останки пяти бойцов и командиров Красной Армии, еще останки одного бойца, найденные в Смоленской области, доставлены для захоронения в Ивангород.

В 2023 году завершены мероприятия по перемещению четырех неизвестных воинских захоронений, поисковиками обследовано 10 объектов, обладающих признаками воинских захоронений. Всего на территории Ленинградской области выявлено 918 объектов, обладающих признаками воинских захоронений, из них 547 являются объектами культурного наследия.

Недавно снаряд времён ВОВ нашли при строительстве станции метро "Путиловская" в Петербурге.

Фото: Piter.tv