Снаряд времён ВОВ нашли при строительстве станции метро "Путиловская"

По информации компании, сотрудники АО "МССС" столкнулись с несработавшим артиллерийским снарядом при подготовке к строительству будущего здания вестибюля станции "Путиловская".

Артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны был обнаружен на стройплощадке новой станции метро в Северной столице. Это привело к приостановке работ, сообщила компания "Метрострой Северной Столицы" (МССС) - генподрядчик строительства городской подземки.

По информации компании, сотрудники АО "МССС" столкнулись с несработавшим артиллерийским снарядом при подготовке к строительству будущего здания вестибюля станции "Путиловская". В связи с этим было принято решение приостановить работы и немедленно позвонить в экстренные службы.

До тех пор, пока снаряд не будет удалён с площадки, территория будет заблокирована.

Ранее мы сообщили о том, что сроки проектирования станций "Василеостровская" и "Балтийская" определят в 2024 году.

Фото: Telegram / Метрострой Северной столицы – Мы строим метро!