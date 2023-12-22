Сроки проектирования станций "Василеостровская" и "Балтийская" определят в 2024 году

Смольному ещё предстоит решить имущественно-правовые вопросы с собственниками и арендаторами на участках, где планируют разместить вестибюли.

Метрострой северной столицы намерен определить сроки разработки проектной документации для строительства вторых вестибюлей станций метро "Василеостровская" и "Балтийская" в 2024 году. Об этом сообщает "Ведомости Северо-Запад" со ссылкой на пресс-службу Городского комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ).

Второй вестибюль станции "Василеостровская" будет расположен на пересечении 11-й линии и Среднего проспекта Васильевского острова. Площадь здания составит 2,7 тыс.к.в.м, а глубина залегания будет равна 55,6 м. Второй вход на станцию "Балтийская" будет размеён на углу Южной набережной Обводного канала и Измайловского бульвара на глубине 35,2 м. Оба объекта уже включены в новый Генплан Петербурга.

Возведение вторых вестибюлей одобрили 19 декабря 2023 года. В комитете заявили, что сроки проектирования второго выхода на станции МССС определит в рамках программы на 2024 год. Смольному ещё предстоит решить имущественно-правовые вопросы с собственниками и арендаторами на участках, где планируют разместить вестибюли.

Ранее мы сообщили о том, что подрядчик на капитальный ремонт станции "Удельная" в Петербурге найден.

Фото: Piter.TV