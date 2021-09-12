Утерянную могилу нашли в Александро-Невской лавре

Могилу долго искали, в поисках принимал участие праправнук Рожественского Зиновий Спечинский.

В Петербурге недавно нашли утерянную могилу вице-адмирала, великого русского флотоводца Зиновия Рожественского. Об этом сообщает 78.ru.

Во вторник, 24 мая, в лавре состоялась церемония открытия захоронения. В 1909 году на территории Александро-Невской Лавры состоялись похороны Рожественского. Со временем захоронение было утеряно.

Могилу долго искали, в поисках принимал участие праправнук Рожественского Зиновий Спечинский, получивший имя в честь знаменитого родственника. Активисты после нахождения места захоронения смогли добиться установления креста. Под командованием Рожественского русская эскадра противостояла врагу в ходе Русско-японской войны.

Фото: 78.ru