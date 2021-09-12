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Утерянную могилу нашли в Александро-Невской лавре
Вчера, 22:33
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Утерянную могилу нашли в Александро-Невской лавре

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Могилу долго искали, в поисках принимал участие праправнук Рожественского Зиновий Спечинский.

В Петербурге недавно нашли утерянную могилу вице-адмирала, великого русского флотоводца Зиновия Рожественского. Об этом сообщает 78.ru.

Во вторник, 24 мая, в лавре состоялась церемония открытия захоронения. В 1909 году на территории Александро-Невской Лавры состоялись похороны Рожественского. Со временем захоронение было утеряно. 

Могилу долго искали, в поисках принимал участие праправнук Рожественского Зиновий Спечинский, получивший имя в честь знаменитого родственника. Активисты после нахождения места захоронения смогли добиться установления креста. Под командованием Рожественского русская эскадра противостояла врагу в ходе Русско-японской войны.

Фото: 78.ru

 

 

Теги: лавра, могила
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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