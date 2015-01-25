Отец Виктора Цоя возмутился фотографией на могиле сына в Петербурге

Роберт Цой сцепился с фанатами у могилы Виктора Цоя в годовщину гибели.

На Богословском кладбище Санкт-Петербурга в годовщину гибели Виктора Цоя произошел инцидент с участием его отца, сообщает "КП Санкт-Петербург".

87-летний Роберт Цой прибыл к могиле сына ранним утром, положил букет белых лилий и некоторое время провел в молчании. Затем он посетил могилы бывшей супруги Валентины Цой и невестки Марианны Цой. Вернувшись к могиле музыканта, мужчина заметил среди принесённых поклонниками фотографий снимок постороннего человека.

Отец артиста потребовал убрать фотографию, заявив, что на ней не изображен Виктор Цой. Снимок убрали, после чего Роберт Цой покинул кладбище под одобрительные возгласы собравшихся.

По традиции, в этот день к месту захоронения музыканта приходят сотни поклонников, многие из которых остаются у могилы до позднего вечера.

Фото: Алексей Булатов/ "КП Санкт-Петербург"