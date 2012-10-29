Роберт Цой назвал любимую песню своего сына

Отец Виктора Цоя подтвердил, что игра на инструментах была популярным занятием среди подростков той эпохи, и предположил, что любовь к музыке зародилась у музыканта самостоятельно, хотя сам он также имел отношение к музыкальному творчеству.

Отец Виктора Цоя, Роберт Цой, поведал "Петербургскому дневнику" о музыкальных увлечениях своего сына и назвал свою любимую композицию.

Роберт Цой признал, что причина огромной популярности Виктора среди молодёжи представляется ему загадочной, отметив, что заслуживающих внимания артистов немало, однако выбор публики пал именно на Виктора. Роберту задали вопрос о словах Виктора, отрицавшего способность родителей чему-либо научить ребёнка. Он ответил, что поддерживает позицию сына, пояснив, что хотя родители оказывают некоторое влияние на воспитание характера и душу ребёнка, решающее воздействие оказывает внешняя среда и сверстники. Самостоятельность Виктора проявлялась ярко, потому вклад семьи оказался меньшим, чем казалось бы естественным.

Журналисты попросили вспомнить атмосферу Ленинграда времён становления музыкальной карьеры Виктора. Роберт выразил сожаление, что воспоминания об этом периоде постепенно тускнеют, так как в молодости он уделял основное внимание профессиональной деятельности. Продолжая разговор, собеседник упомянул известную историю освоения гитары Виктором, сыгравшую важную роль в формировании его музыкального таланта. Роберт подтвердил, что игра на инструментах была популярным занятием среди подростков той эпохи, и предположил, что любовь к музыке зародилась у Виктора самостоятельно, хотя сам он также имел отношение к музыкальному творчеству.

Роберт поделился, что любимой песней Виктора для него является композиция "Группа крови", добавив, что популярны и некоторые другие произведения.

Фото: Александр Гальперин / "Петербургский дневник"