Обвиняемый по делу об осквернении могилы Пригожина ушел на СВО

Обвиняемого по делу о могиле Пригожина нашли в СИЗО после кражи денег.

Обвиняемый в надругательстве над могилой Евгения Пригожина Вячеслав Шведов был обнаружен в следственном изоляторе Ленинградской области после ареста по делу о краже, а затем заключил контракт с Министерством обороны России. Об этом сообщила глава объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева.

Вячеслав Шведов проходил обвиняемым по уголовному делу об осквернении могилы Евгения Пригожина по части первой статьи 244 Уголовного кодекса Российской Федерации. В марте текущего года Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал материалы дела. По версии следствия, в июле 2024 года Шведов наклеил на памятник на Прохоровском кладбище плакат с надписью "Петух", после чего сфотографировался на фоне монумента, держа в руках еще один плакат с надписью "Разведка ноем Степан Засунько".

Обвиняемый не явился на судебное заседание и был объявлен в розыск. Позднее правоохранительные органы установили, что он находился на территории Ленинградской области, где был задержан и заключен под стражу по другому уголовному делу. Суд арестовал Шведова по обвинению в краже шести тысяч рублей с банковского счета по пункту "г" части третьей статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Находясь в следственном изоляторе, Вячеслав Шведов подал ходатайство о направлении в зону специальной военной операции и впоследствии подписал годовой контракт с Министерством обороны России. В связи с этим оба уголовных дела в отношении фигуранта были приостановлены.

Фото: Piter.TV