На могиле Старовойта пропала лента от возлюбленной Полины

В годовщину смерти бывшего министра транспорта на Смоленское кладбище пришла Полина с большой корзиной роз и лентой "Любимому от Полины". К полудню лента пропала. Родственники чиновника, включая мать, были недовольны вниманием прессы.

В воскресенье, 7 июля, исполнился ровно год со дня смерти бывшего министра транспорта России Романа Старовойта. С самого утра на Смоленское кладбище в Петербурге приходили люди, чтобы почтить его память: коллеги, друзья, родные. Около восьми часов утра на могиле появилась девушка покойного по имени Полина. Чтобы избежать лишнего внимания, она пришла рано, в сопровождении крупного мужчины, который помогал нести большую корзину с розами, пишет КП-Петербург.

Этот букет стал самым внушительным среди всех возложенных к памятнику. Сверху на композиции была закреплена лента с надписью "Любимому от Полины". Однако, по словам корреспондента, уже к середине дня лента исчезла — корзина осталась на месте, а надпись, указывающая на отправителя, была удалена неизвестным.

По предположениям, ленту могли убрать родственники Романа Старовойта. Около 11 часов на кладбище пришла его мать. Женщина была крайне недовольна присутствием журналистов и активно отгоняла фотографов от могилы. По словам очевидцев, между ней и прессой возник конфликт — подобная ситуация уже случалась год назад. Мать упрекала репортеров в назойливости и называла их варварами.

Стоит напомнить, что в первую годовщину смерти на могиле установили памятник: массивную гранитную платформу с аркой и дверью. На одной из плит выгравировано стихотворение, сочинённое близкими. Среди цветов на могиле был и венок от коллег из Министерства транспорта. Всего у основания черного гранитного памятника стояло пять цветочных корзин, а также большая фотография Романа Старовойта и горящая лампада.

Роман Старовойт ушёл из жизни 7 июля 2025 года в Одинцово. Его похоронили на Смоленском кладбище в Петербурге, рядом с часовней Ксении Петербургской, поскольку Северная столица была для него родным городом.

Ранее священник Макарий объяснил установку креста на могиле Старовойта.

Фото: Telegram / Роман Старовойт