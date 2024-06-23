Священник Макарий объяснил установку креста на могиле Старовойта

Иеромонах Макарий из Иваново-Вознесенской епархии РПЦ пояснил причины установки православного креста на могиле экс-министра транспорта Романа Старовойта, несмотря на обстоятельства его смерти. Как отметил священнослужитель в беседе с Life.ru, оформление места захоронения относится к погребальным обычаям, а не церковным догматам, и окончательное решение принимают родственники.
Церковь регулирует только богослужебную сторону. Если смерть наступила при обстоятельствах, несовместимых с традицией, общественные молитвы не совершаются
Иеромонах Макарий
Он подчеркнул, что сознательное самоубийство в здравом уме исключает человека из православного сообщества, однако в случаях невменяемости отпевание возможно. Руководитель похоронного центра "Вознесение" Елена Шевченко добавила, что религиозные символы на могиле определяются вероисповеданием усопшего.
Ранее сообщалось, что Старовойт обретет последний приют рядом с могилами Сенчиной и Хиля.
Фото: Telegram / Роман Старовойт
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