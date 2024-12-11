Развитие мотоспорта поддержат в Ленобласти

Александр Дрозденко акцентировал внимание на необходимости превращения региона в ведущий центр мотоспорта.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предложил чемпионке мира по боксу и рекордсменке России по скорости Нине Абросовой взять на себя руководство развитием мотоспорта в регионе.

Среди инициатив, направленных на привлечение внимания автолюбителей и мотоциклистов со всей страны, он упомянул проведение зимней гонки "Ленинградская верста" на льду в Шлиссельбурге и соревнований на катерах по реке Волхов в Старой Ладоге.

Александр Дрозденко акцентировал внимание на необходимости превращения Ленинградской области в ведущий центр мотоспорта, включая создание маршрутов для мототуристов, которые смогут насладиться местными природными красотами, путешествуя на своих байках.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти благоустроят 97 территорий.

Фото: Правительство Ленобласти