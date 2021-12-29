Ленобласть готова принять около 1,5 тыс. беженцев с Донбасса

Путин поручил выплатить по 10 тыс. руб. беженцам, которые прибудут из Донбасса.

Ленобласть подтвердила готовность принять с Донбасса около 1,5 тыс. беженцев. Процедура будет проходить в два этапа. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

Уведомление уже направили в центральный аппарат МЧС. Сейчас беженцев из ДНР и ЛНР эвакуируют в Ростовскую область. Гражданское население рассказало, как их встретили в России.

Ранее на Piter.tv: Путин поручил выплатить по 10 тыс. руб. беженцам, которые прибудут из Донбасса.

Фото: пресс-служба администрации Ленобласти