Беженцы из ДНР рассказали, как их встретили в России

Екатерина надеется, что ее мужу также удастся попасть в Россию.

Беженцы из самопровозглашенной Донецкой народной республики рассказали, как их встретили в России. В интервью журналистам "РИА Новостей" мать и дочь из села Казацкое прибыли в Ростовскую область после призыва региональных властей начать массовую эвакуацию гражданского населения. Денис Пушилин рассказал о существующей угрозе нападения со стороны ВСУ.

Приехали вчера поздно. Постельное, полотенца выдали, комнату выделили. Надеемся, что там все угомонится, и мы поедем домой.. У нас осталось дома два котенка, а ещё мы ехали с папой, но его не пустили. Екатерина и Маргарита, беженцы из ДНР

Изначально жительницы ДНР были доставлены в хутор Рожок, но после их разместили в санатории "Звезда", расположенного на берегу Таганрогского залива. Екатерина отметила, что отправилась в РФ вместе с двумя дочерьми. Весь автобус с пассажирами благополучно добрался до места назначения. В ДНР семья живет рядом с линией обороны.

Попова предложила не размещать беженцев в Краснодарском крае из-за отпускного сезона.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости

