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Попова предложила не размещать беженцев в Краснодарском крае из-за отпускного сезона
Сегодня, 13:46
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Попова предложила не размещать беженцев в Краснодарском крае из-за отпускного сезона

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Глава Роспотребнадзора призвала ГУ МЧС размещать беженцев в других российских регионах.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова предложила не размещать беженцев из Донбасса в Краснодарском крае из-за скорого отпускного сезона. Такое заявление чиновница сделала в рамках заседания оперативного штаба с врио главы ГУ МЧС Александром Чуприяном .

Если это может быть где-то в других местах и коллеги готовы принять. Но Краснодарский край и, возможно, Ставропольский край пока оставить без вовлечения в эту систему.

Анна Попова, глава Роспотребнадзора

В настоящее время эпидемиологическая ситуация с распространением COVID-19 в Ростовской области из-за прибытия беженцев не изменилась. У тех, кто прибыл из самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик не зафиксировано инфекционных заболеваний.

В больнице Орловской области лежачая пациентка упала с койки и сутки пролежала на полу.

Фото: Правительство России
 

Теги: анна попова, беженцы, донбасс, роспотребнадзор, сезон отпусков
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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