Попова предложила не размещать беженцев в Краснодарском крае из-за отпускного сезона

Глава Роспотребнадзора призвала ГУ МЧС размещать беженцев в других российских регионах.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова предложила не размещать беженцев из Донбасса в Краснодарском крае из-за скорого отпускного сезона. Такое заявление чиновница сделала в рамках заседания оперативного штаба с врио главы ГУ МЧС Александром Чуприяном .

Если это может быть где-то в других местах и коллеги готовы принять. Но Краснодарский край и, возможно, Ставропольский край пока оставить без вовлечения в эту систему. Анна Попова, глава Роспотребнадзора

В настоящее время эпидемиологическая ситуация с распространением COVID-19 в Ростовской области из-за прибытия беженцев не изменилась. У тех, кто прибыл из самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик не зафиксировано инфекционных заболеваний.

В больнице Орловской области лежачая пациентка упала с койки и сутки пролежала на полу.

Фото: Правительство России

