В больнице Орловской области лежачая пациентка упала с койки и сутки пролежала на полу

В таком положении пенсионерку нашла дочь.

В клинической областной больнице Орловской области лежачая пациентка упала с койки и сутки пролежала на полу. Об этом журналистам телеканала "360" рассказала ее дочь. Женщина нашла свою мать в таком положении. Она пришла навестить родительницу, так как та перестала отвечать на звонки. В региональном департаменте по здравоохранению заметили, что разобрались в ситуации и извинились перед пострадавшими. Однако сама пенсионерка и ее семья не знают об этом. В настоящее время пожилая пациентка снова госпитализирована.

Здесь никто никому не нужен. голос за кадром

В подтверждении своих слов местная жительница записала видео, сделанное из больницы. В кадре видно, что пожилая женщина лежит на полу, она раздета, а из одежды на ней есть только подгузник. 65-летняя пациентка находилась в госпитале с 1 января. Ее состояние оценивалось как крайне тяжелое. К этому положению ее привело заражение коронавирусом.

Я не знала, что такая ситуация будет, кричу: "Мам, мам, что ты там, где ты?" Я в одну палату, вторую, третью — ее нет. Я вернулась и снова пошла по палатам…Я заглядываю, а она там лежит на полу Екатерина Алексашина. дочь пациентки в интервью "360"

Женщина заметила, что ее не остановил при входе в больницу и не спросил, куда она направляется. Она заметила, что сразу же начала снимать видео, так как в противном случае никаких нарушений со стороны медицинского персонала нельзя было бы доказать. Сейчас же ведется проверка по факту записи. Дочь пенсионерки подняла мать, накормила ее и помыла. До персонала больницы она не смогла докричаться. Санитарка пришла только через 15 минут. Далее в палату пришла охрана, чтобы выпроводить посетительницу.

Онкологические клиники и стационары Петербурга продолжают вести плановую работу.

Фото и видео: Вконтакте / Федерал Пресс

