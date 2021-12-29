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Путин поручил выплатить по 10 тыс. руб. беженцам, которые прибудут из Донбасса
Сегодня, 7:49
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Путин поручил выплатить по 10 тыс. руб. беженцам, которые прибудут из Донбасса

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Правительство направит деньги из резервного фонда.

Российский президент Владимир Путин поручил единовременно выплатить по 10 тысяч рублей беженцам, которые прибудут в страну с территории Донбасса. Реализацией поручения займутся представители правительства. Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков объяснил прессе, что глава государства призвал кабинет министров обеспечить каждого прибывшего в Ростовскую область из ДНР и ЛНР выплатами.

Правительство по поручению президента осуществит единовременную выплату беженцам ДНР и ЛНР в 10 тысяч рублей. Средства поступят из резервного фонда.

заявление кабмина России

Напомним, что вечером 18 февраля руководители ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей самопровозглашенных народных республик Донбасса из-за нарастающей угрозой боевых действий от ВСУ. Россия заявила о готовности принять на своей территории эвакуированных граждан. 

С 1 марта в России ужесточают правила получения разрешения на оружие.

Фото: Kremlin.ru
 

Теги: беженцы, владимир путин, донбасс, указ президента
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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