Эксперт назвал ряд отличий от действующего законодательства.

С 1 марта в России ужесточают правила получения разрешения на оружие. Об этом журналистам рассказал заместитель руководителя ГУ Росгвардии по российской столице и по совместительству глава Центра лицензионно разрешительной работы Вадим Медведев. Чиновник уточнил, что меры будут касаться порядка прохождения медицинского осмотра и освидетельствования для кандидатов, которые хотят получить оружие. Врачи буду искать противопоказания.

Что касается психологического тестирования при получении справки на оружие, то мера в качестве дополнительного обследования может быть назначена врачом-специалистом, исходя из результатов проведенного осмотра. Вадим Медведев, эксперт

Вадим Медведев рассказал прессе, что основным отличием от ныне действующего порядка для граждан станет обязательное прохождение данного обследования в медицинских учреждениях государственной или муниципальной системы здравоохранения. У Росгвардии появится возможность в режиме онлайн проводить проверки по достоверности факта прохождения гражданином медицинского осмотра. Подобное мероприятие будет проводиться для нового владельца оружия и уже имеющих оружие граждан РФ каждые пять лет. Мера касается также и тех, кто получил наградное оружие (за исключением военных).

Если медики обнаружат у владельца оружия заболевания, попавшие в перечень, то гражданину придется сдать немедленно лицензию или разрешение на владение оружием. Аналогичные требования будут касаться лиц, которые коллекционируют или экспонируют оружие. При этом Росгвардия будет уведомляться об этом в электронном виде. Далее гражданин за два месяца должен будет пройти внеочередное медосвидетельствование или потерять право на владение оружием.

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Фото: Piter.tv

