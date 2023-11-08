Петербургские врачи развеяли мифы о моркови

Морковь является богатым источником витаминов и микроэлементов.

В эфире телеканала "Санкт-Петербург" врачи развеяли популярные мифы о моркови.

Морковь является богатым источником витаминов и микроэлементов. По словам врача-эндокринолога Надежды Фетисовой, бета-каротин, находящийся в корнеплоде, имеет массу полезных свойств, включая защиту клеток от повреждения оксидантами.

Морковь становится еще полезнее, если вы, когда готовите, добавляете в салат любой жир: сметану, растительное масло, сливки. Если вы его добавляете, антиоксиданты раскрывают свои свойства. При термической обработке бета-каротина становится больше, и он усваивается лучше. Егор Целовальников, шеф-повар

Существует миф о том, что морковь вызывает рост сахара в крови. Она относится к продуктам с высоким гликемическим индексом, однако в сыром виде он низок. Усвояемость сахаров повышается при нагревании, при этом они становятся полезными.

Также некоторые считают, что морковь полезна для остроты зрения. Присутствующий в ней витамин А действительно укрепляет роговицу глаза и положительно влияет на зрительный аппарат, но есть свои нюансы.

Правда в том, что морковь помогает поддерживать нормальный уровень витамина А, который будет профилактировать гиповитаминоз, а значит – будет профилактировать дефицит, который может потенциально приводить к снижению сумеречного зрения. Если у человека есть проблемы со зрением, но при этом у него нет дефицита витамина А, то морковь здесь бесполезна. Екатерина Шиманьски, врач общей практики

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