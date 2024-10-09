Врачи Елизаветинской больницы развенчали мифы о боли в горле и насморке

Врачи поставили точку в спорах о насморке и холодной еде.

Врачи-оториноларингологи Елизаветинской больницы разобрали распространённые мифы о заболеваниях горла и носа и пояснили, какие из них не соответствуют медицинской практике. Разъяснения дали специалисты оториноларингологического отделения лечебного учреждения.

Первый миф касается запрета на холодную пищу при боли в горле. Врач-оториноларинголог высшей квалификационной категории Мороз Н.В. сообщила, что мороженое и другие холодные продукты могут оказывать временное обезболивающее действие. Холод снижает выраженность отёка и может кратковременно уменьшить неприятные ощущения. При этом такие продукты не устраняют причину заболевания и не заменяют полноценного лечения. Специалист подчеркнула, что умеренное употребление холодной пищи допустимо, но должно сочетаться с терапией, назначенной врачом.

Второй миф связан с утверждением, что насморк всегда проходит сам и не зависит от лечения. Врач-оториноларинголог высшей квалификационной категории Бадритдинов И.М. отметил, что ринит действительно может самостоятельно исчезнуть в течение одной или двух недель, особенно при вирусной инфекции. Однако лечение позволяет облегчить симптомы и сократить период восстановления. Кроме того, некоторые формы насморка требуют обязательного врачебного контроля, так как без терапии возможны осложнения, включая синуситы, бронхиты и пневмонии. Обращение к специалисту рекомендуется при затяжном течении, повышенной температуре или ухудшении общего состояния.

Третий миф касается цвета выделений из носа. Врач-оториноларинголог высшей квалификационной категории Гаджиев Г.М. пояснил, что зелёный оттенок слизи связан с присутствием нейтрофилов — клеток иммунной системы, участвующих в борьбе с инфекцией. Эти клетки выделяют ферменты, которые окрашивают слизь. По словам специалиста, зелёные выделения свидетельствуют об активной иммунной реакции организма, но не всегда означают гнойный процесс. Изменение цвета слизи само по себе не является показанием для назначения антибиотиков. Решение о лечении принимается врачом на основании осмотра, симптомов и результатов исследований.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге закрыли на карантин 410 школьных классов из-за ОРВИ.

Фото: Piter.TV