Правительство утвердило беспошлинный ввоз картофеля, моркови и яблок

Чиновники выполнили поручение Владимира Путина.

Российское федеральное правительство определило порядок беспошлинного ввоза на территорию нашей страны картофеля, моркови и яблок. Данная мера принята в соответствии с решением Совета Евразийской экономической комиссии. Чиновники установили,что выдавать разрешения импортерам продуктов питания будут представители Министерства сельского хозяйства. Под контролем профильного ведомства будет вестись проверка овощей и фруктов на безопасность и качество, а также параметрам, необходимым для предоставления государством тарифной льготы.

В этом году по квоте наша страна сможет беспошлинно ввезти 150 тысяч тонн картофеля, 55 тысяч тонн моркови и 230 тысяч тонн яблок. Решение действует до 31 июля включительно. сообщение Вместе-РФ

В постановлении кабинета министров упоминается, что беспошлинный ввоз определенных категорий товаров поможет поддержать стабильность внутреннего продовольственного рынка в России. Ранее глава государства дал поручение руководителям регионов и членам кабмина внимательно следить за продовольственной инфляцией и вести регулярный мониторинг ситуации в Совете Федерации.

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Фото и видео: Piter.tv