Что ждет автомобильный рынок в 2025 году

Комментирует Игорь Фролов, управляющий автомобильным холдингом РРТ.

В 2024 году российский рынок показал рост, продано более 1 миллиона 570 тысяч новых легковых автомобилей. Мы пережили уход из России привычных европейских, корейских, японских брендов, а китайские марки закрепились и смогли показать хороший результат. Продажи отечественных автомобилей Лада также увеличились – продано 436 тысяч машин (28% от общего объема продаж).

Несмотря на это, весь прошлый год автобизнес чувствовал себя как на "американских горках" – увеличение утильсбора, подорожание автомобилей, пляска с курсами валют, рост ставки рефинансирования... Это всё влияло на бизнес, и тот, кто быстрее реагировал на изменения, оказался в выигрыше – на вершине.



Игорь Фролов, управляющий автомобильным холдингом РРТ

В течение всего 2024 года появлялись новые бренды и суббренды, а значит увеличивался ассортимент китайских автомобилей. И это сдерживало рост цен. Возросла конкуренция, импортерам пришлось даже снижать цены, субсидировать кредиты – всё это безусловный плюс для покупателя. Так что мы можем назвать 2024 год "годом покупателя".

В этом году я прогнозирую снижение спроса, рынок по объему продаж вернется примерно к уровню 2023 года – менее 1 млн 100 тысяч новых легковых автомобилей. Понятно, что правительство принимает меры к уменьшению инфляцию, так что ставка ЦБ останется высокой, и кредиты останутся дорогими.

Топовая пятерка сегодня выглядит так: Лада, Haval, Chery, Geely, Changan. И дилерские центры, имеющие у себя в портфеле бренды из этой пятерки, будут чувствовать себя уверенно (в первую очередь в городах-миллионниках).

Маленьким игрокам выживать станет сложнее, и на рынке может произойти своеобразная оптимизация. Некоторые дилерские центры, особенно в регионах, окажутся на грани закрытия – те, кто занимается одним-двумя брендами, не входящими в первую пятерку. Уже сейчас начинают закрываться такие ДЦ – в первую очередь это автосалоны, находящиеся в арендованных помещениях.

Понятно, что в 2025 году на российском рынке будут появляться новые бренды, будут подписываться новые контракты, будут открываться новые автоцентры. Но если предположить, что ситуация начнет развиваться по пессимистичному сценарию, то за первые девять месяцев года могут закрыться до четверти дилерских центров.

Так что год будет нелегким для автодилеров. А покупатели могут рассчитывать на хорошие скидки и интересные предложения по некоторым брендам.

РРТ – один из крупнейших российских автомобильных холдингов. Основан в 1992 году. Входит в состав инвестиционной компании "Икс 2" под управлением Олега Барабанова.

Фото: предоставлено ООО "РРТ"