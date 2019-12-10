Продажи автомобилей в Петербурге выросли впервые за четыре месяца

Продажи выросли в июле.

В понедельник, 31 августа, стало известно, что в июле продажи машин в Петербурге выросли впервые за четыре месяца, сообщили в аналитическом агентстве "Auto-Dealer-СПб".

С января по июль были проданы 62 236 новых легковых автомобилей, что на 22% меньше, чем за семь месяцев года предыдущего. Отмечается, что в июле дилеры реализовали 12 387 машин, что на 11% больше, если сравнить с июлем 2019 года. Петербуржцы отдают предпочтение Haval, Ford (коммерческие автомобили) и Skoda.

Эксперты полагают, что июль стал успешным из-за того, что автоцентры полноценно вернулись к работе. На рост продаж влияют госпрограммы поддержки авторынка, падение рубля, отложенный спрос и возможность купить машины по старым ценам.

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Фото: Piter.TV