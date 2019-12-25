В данный момент в Сахалинской области зарегистрировано 85 электромобилей.

На Сахалине все автомобили переведут на газ и электричество. С такой инициативой выступили власти региона, рассказал губернатор Валерий Лимаренко.

В течение ближайших 10 лет мы планируем полностью отказаться от бензина и дизельного топлива. Валерий Лимаренко, губернатор Сахалина

Он добавил, что автомобили и общественный транспорт будут ездить на электричестве и газе. Цель изменений — чистота и хорошая экологическая обстановка на островах.

В данный момент в Сахалинской области зарегистрировано 85 электромобилей. Транспортный налог для таких машин снижен на 50% - в будущем его планируют вовсе отменить. В регионе также оборудованы заправки для электромобилей.

Ранее в Петербурге на 154% вырос спрос на подержанные электромобили.