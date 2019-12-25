В Петербурге на 154% вырос спрос на подержанные электромобили

Интерес к новому типу транспорта растет и по всей России.

Во втором квартале 2020 года в Петербурге на 154% взлетел спрос на электромобили с пробегом. Как сообщают аналитики сайта "Авито", средняя цена такой машины в городе составила чуть больше 2 миллионов рублей.

Интерес к новому типу транспорта растет и по всей России: по сравнению с прошлым годом по стране вырос спрос на 132%, предложение не электромобили в то же время увеличился в два раза. Средняя цена электромобиля по итогам квартала остановилась на отметке в миллион с небольшим рублей, что на 3,9% меньше, чем год назад.

Россияне все чаще интересуются новейшими авто, поскольку электрический двигатель экономнее и проще обслуживается. Кроме того, на ввоз электромобилей на территории ЕАЭС отменены таможенные пошлины. Самыми популярными электромобилями за последнее время стали Nissan Leaf, Tesla Model S, 3 и X, а также Mitsubishi Minicab.

Тем временем, в Китае презентовали новый кроссовер Qoros 7.

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